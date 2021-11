Tallinna koalitsioonileppes on väsiva ja vananeva linna hõngu. Jutt algab munitsipaalpensionilisast ja mitut sorti abimeetmetest eakama rahva tarvis. Võib muidugi vaielda, mis on selles valdkonnas riigi ja mis omavalitsuse ülesanne, aga kahtlemata peab selline osa koalitsioonileppes olema.

Kuid rohkem on vaja tulevikuhaaret. Ettevõtlust ja linnaplaneerimist puudutavates osades teksti hoog raugeb, et mitte öelda vaibub. Korratakse utoopilis-klišeelikku mõtet «kaksikpealinnast» Helsingiga, aga sellest, kuidas tagatakse Tallinna pikaajaline areng ja konkurentsivõime, saame häbematult vähe teada.

Plusspoolele tuleb kanda see, et koalitsioon üldse tekkis ja mingid ventilatsiooniavad on Keskerakonna sumbunud ainuvalitsemisse puuritud. Teise koalitsioonipartneri olemasolu vähendab korruptsiooniohtu ega lase pealinnal vaid ühe erakonna tööbürooks manduda.