Päeval, kui neid ridu kirjutan, on meie vanima poja sünnipäev. See tähendab, et mul on nüüd 16 aastat isastaaži. Aga ma ei ole kunagi tundnud, et olen suur isa. Imelik on öelda «minu laps», pigem on lapsed nagu head sõbrad ja kallid kaaslased selles kummalises kosmoses, kirjutab raadioajakirjanik, filmirežissöör ja nelja lapse isa Jaan Tootsen.