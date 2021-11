Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Venemaa ägab Covid-19 küüsis. Päevased koroonasurmade ja nakatunute ametlikud arvud, vastavalt üle 1200 ja 40 000, löövad rekordeid. Tegelikud numbrid on nähtavasti märkimisväärselt suuremad. Pandeemiaolukord Venemaal tõenäoliselt ei ole Eesti seisust parem. Idanaabri elanikkond on Eesti omast umbes 110 korda suurem, mistõttu nakatunute hulk päevas võib olla ametlikest andmetest – oletusliku rehkenduse alusel – näiteks viis korda suurem. Säärasele ebakõlale ametlike ja reaalsete andmete vahel vihjasid korduvalt ka Venemaa arstid, kes julgevad (veel) rääkida. Vaktsineeritud on alla poole Venemaa elanikkonnast ning vaktsineerimisest keelduvad (Sputnik V ebausaldamise tõttu?) lausa terved kiirabibrigaadid, näiteks Oblutšje linnas Juudi autonoomses oblastis.