Boris Johnsonil on olnud tegus nädal. Esmaspäeval tervitas ta Glasgow’ kliimakonverentsil maailma liidreid. COP26 puhul ei ole kaalul midagi vähemat kui Ühendkuningriigi suutlikkus demonstreerida, et Euroopa Liidust lahku löömine on andnud neile rahvusvahelisel areenil tähtsust juurde.