Paavo Matsin FOTO: Ragnar Peets

Sattusin kunagi Tallinna kaubamaja juures oleva Radissoni Sky baari ja tegin ajaviiteks paar pilti. Hiljem pildistatut vaatama hakates oli mu imestus suur, kui märkasin, et ühes kohas on Tallinnas nagu päris pirakas püramiid! Hetk hiljem sain aru, et see on rahvusraamatukogu hoone. Möödunud nädalast läks see üpriski oluline, aga võrdlemisi amortiseerunud maja lõpuks remonti ja avatakse uuesti eeldatavasti alles 2026. aastal.



Kunstnik Tõnis Vint oli seisukohal, et just mingite impeeriumite lagunemise lõppfaasis üritavad need viimase ponnistusena ehitada eriti hiigelsuuri hooneid, nagu tõestamaks iseendale ja teistele, et kõik on korras ja riik ikka veel püsib. Ma ei tea, kuidas täpselt Ungari Orbáni valitsusega praegu seis on, aga Buda kindluses ehitati ja mööbeldati kõvasti veel paar aastat tagasi, kui Orbán rajas endale sinna ajaloolist lossi. Üks kohalik rääkis mulle, et ka Ungari rahvusraamatukogu on ehk varsti sunnitud ülalt Buda kindlusest sellepärast lahkuma, et Orbán tahab endale rohkem esindusruume.