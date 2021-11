Mõnda aega tagasi küsis üks Eesti väljaanne minult, kas saaks kirjutada neile loo sellest, miks noortekultuurid on vasakpoolsed. Ma sain teemast valesti aru: nimelt et minult küsiti, kas tänapäeva noorus on vasakpoolne. Lõpuks sain oma veast aru ja kirjutasin artikli noortekultuuridest. Aga see algne teemapüstitus jäi painama. Kas tänapäeva noored on vasakpoolsed?