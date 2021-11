Suvel ilmus kirjastuselt Argo raamat «Vapside vandeselts. Kohtuliku juurdluse andmetel». Raamatu käsikirja autoriks on põhjust pidada Eduard Laamanit. Kuid lugejatele oleks tulnud selgitada, et Laaman oli autoritaarrežiimi peaideoloog, kirjutab ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge (EKRE).

Tõenäoliselt jäävad kaks Eesti ajaloo teemat igavesti vaieldavaks. Need on iseseisvuse kaotamine 1939/40. aastal, ning riigipööre 1934. aastal. Ning see ongi hea, sest oma mineviku üle arutamine näitab, et hoolime oma identiteedist.