Vanemahüvitise suuruse sõltumine laste vanusevahest on muutunud ka huvitavaks indikaatoriks, mis näitab ühiskonnas toimuvate protsesside ja inimeste kalkuleerimisoskuse koosmõju. Võib ju küüniliselt öelda, et spontaansust lapsesaamisel asendab nüüd nõupidamine raamatupidajaga, aga nii lihtne see siiski ei ole. Tegelikult juba vähemalt sada aastat tagasi püüti enne laste saamist oma majanduslikku elujärge kindlustada – enamik naisi ei kiirustanud 1920.–1930. aastatelgi esimese lapse saamisega. Pealegi otsustavad lapsed natuke ka ise, millal on õige aeg siia ilma saabuda, mis jätab planeerimisse ka põnevust.