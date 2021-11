Mäletan, et kui pidin esmakordselt tõsisemalt mõtlema üsna värskelt münditud sõnapaari «looduse hüved» (ecosystem services) üle, pani see mind tõsiselt muigama. 2007. aastal tõlkisin eesti keelde Richard Primacki looduskaitsebioloogia õpikut ja see mõiste saigi robustselt maakeelde pandud kui «ökosüsteemsed teenused».