Võib-olla on see mingisugune üleüldine mentaliteet, millele kunagi lükkas hoo sisse tuntud pankur jutuga, et kodus ei peagi olema raamaturiiulit ja piisab elu jooksul ühe raamatu läbilugemisest. Kas see hariduse mitteväärtustamine tuli ülikoolides selle segase 3+2-süsteemiga? Või peaks riigikogu liikmetel ja ministritel ikkagi olema kõrgharidus? Sest praegu tundub, et iga loll võib õpetaja olla. Täpselt selline tunne tekkis, kui sel nädalal «tervelt» kolmetööpäevase etteteatamisega jälle see hall äng kaela sadas. Korralda ümber töine ja kodune elu. Kust saada kolme päevaga vajalik tehnika?

Suvel rääkis haridusminister Liina Kersna, et koolid suletakse viimase abinõuna. Kas on käes aeg rakendada viimaseid abinõusid – ja teha seda täiesti suvaliselt, kus iga omavalitsus teeb otsuseid oma tarkusest? Lahti on teatrid, kinod, restoranid, baarid, spaad. Nende tegevus on väga vajalik ja loodetavasti leitakse neile vajalikud toetused. Aga inimese meelelahutus pole kahjuks põhiseaduslik õigus. Küll aga on seda hariduse saamine. See on meie põhiseaduses paragrahvis 37 kirjas. Seal seisab, et igaühel on õigus haridusele ja kooliealistele lastele on see kohustuslik. Ka seisab seal kirjas, et laste hariduse valikul on oluline roll vanematel ja hariduse andmine on riigi järelevalve all. Kui omavalitsused rakendavad põhiseadusvastaseid otsuseid, seda on tunnistanud ka õiguskantsler, siis millisel puhul uuesti valitsusest üle astutakse? Selline omavalitsuste põhiseaduse raamidest väljas omavolitsemine ei ole riigi kui terviku mõttes hea nähtus. Tegutseda tuleb seadusega proportsioonis ja riigis pole välja kuulutatud eriolukorda, mis lubaks seadusi moonutada.