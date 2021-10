Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Põllumajandus sõltub energiakandjate hinnast mitmel moel. Masinad kulutavad kütust. Hulgitootmine sõltub väetistest. Väetiste tootmine omakorda on energiamahukas tegevus. Loomulikult mõjutab energiakandjate hind ka töötlevat tööstust. Väike Eesti ei dikteeri ei energiakandjate ega toiduainete maailmaturu hindu. Seega on tegemist muutusega, millega meil tuleb kohaneda. Nii inimeste kui ka ühiskonnana.

On õpikutõde, et järsk toidukorvi hinna tõus lööb alati valusamalt kõige nõrgemaid. Neid, kelle hakkamasaamine sõltub riigi või omavalitsuste poolt ümber jagatud maksudest. Seepärast tuleb hoolt kanda, et pensionid ja sotsiaaltoetused inflatsioonist liiga palju maha ei jääks.