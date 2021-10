Kõlvarti eesmärk võis olla õilis – hoida ära vaheajajärgne nakatumislaine ja anda ka venekeelsele elanikkonnale signaal, et koroonaepideemiaga on tõsi taga. Sinna otsa oleks pidanud tulema ka soovitus kaitsesüstida ennast neil, kes pole seda veel teinud. Soologa said pihta aga koolid, kus õpetajad ja lapsed on kaitsesüstitud.