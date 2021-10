Tennis on ilmselt maailma kõige konkurentsitihedam individuaalspordiala. Tasemel sportlasi leidub nõnda palju, et esikümnetennisist võib kaotada ka neile, kes ei kuulu maailma edetabelis saja parema hulka. Peagi saab Eesti oma kõigi aegade esimese esikümnemängija.

See võtab aega mõne päeva või nädala, aga see juhtub, sest mitu konkurenti kaotab punkte. Maailma kümne parema hulka jõudmine märgib Kontaveidi teekonnal uut tähist. See teekond pole olnud sile, aga võib-olla nii ongi parem. Läinud aasta lõpus veerandsajandi vanuseks saanud eestlanna ajab oma asja tasa ja targu.

Tennisemaailm tunneb paljusid lapsstaare. Mõni neist on tõusnud tippu selleks, et sinna pikaks ajaks jääda, aga need on olnud suurimad talendid. Neid on maailmas mõni üksik. Ka Kontaveit tõusis kodus kiirelt pildile, ta tuli juba 13-aastasena Eesti naiste meistriks. Ning tulemata ei jäänud ka läbimurre täiskasvanute seas.