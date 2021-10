Björn Lomborg, mõttekoja Copenhagen Consensus president FOTO: Emil Jupin

Meil on vaja palju tugevamat fookust rohelise energia uuringutele. Kui maailm suudaks uuendada rohelist energiat nii, et see muutuks fossiilkütustest odavamaks, lahendaks me globaalse soojenemise, kirjutab mõttekoja Copenhagen Consensus president ja Stanfordi Ülikooli Hooveri instituudi külalisteadlane Björn Lomborg.



Demonstreerides oma kliimaalast juhtpositsiooni enne eelseisvat ÜRO kliimatippkohtumist Glasgow's (COP26), räägivad suurriikide juhid taas kord ambitsioonikatest CO 2 vähendamise eesmärkidest. Näiteks USA president Joe Biden on seadnud eesmärgiks luua 2035. aastaks CO 2 -saastevaba elektrisektor ja hiljemalt 2050. aastaks CO 2 -neutraalne majandus. Enamik rikaste riikide valitsusi on väljendanud samasuguseid ambitsioone.