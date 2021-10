Homme on halloween, kas pole tore? Selle koha peal juba kuulen potsatust – keegi kukub minestusse langedes toolilt alla, olles eelnevalt avanud suu, et pidada pikk loeng sel teemal, kuidas halloween ei ole üldse Eesti traditsioon, aga vaat see mardipäev...

Mardipäev on kah tore päev. Ja kadripäev samuti. Miks neid kõiki ei võiks tähistada, jääb arusaamatuks, eriti kui arvestada, et november on ju pime, külm, rõske ja üleüldises plaanis üks üsna mõttetu kuu. Midagi selle juures oodata pole, sest midagi kasvama või õitsema ei hakka, kuskilt otsast valgemaks minema ei hakka ja kui peakski lund sadama, on see üks väike kiht õrrituslörtsi, mis sulab kohe ära kah.