Covidi-aeg on näidanud, et järjest rohkem inimesi töötavad n-ö maalt linna kaugtööna. Miks mitte teha arvutitööd looduslikus ilusas paigas, ka Kagu-Eestis, kui avalik taristu seda võimaldab. Paraku on siin kaugtöö tegemise põhitakistuseks kiire interneti puudumine. Ühendusi on küll juurde tulnud, ka järgnevail aastail on selleks planeeritud 70 miljonit eurot eurotoetusi. Positiivne, et nüüd hakatakse ühendustesse investeerimisel arvestama piirkondade ja omavalitsuste soove, et likvideerida valgeid laike (kus puudub või ei ole planeeritud üle 30 Mbit/s ühendusi).