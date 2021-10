Sajandivanune maja Pirital on kõike näinud. Siin on elanud klaverivabriku omanik ja tegutsenud salapolitseinikud. Nõukogude ajal asus väikese maja kaudu Eestisse elama uskumatult palju inimesi kõige erinevamatest Nõukogude Liidu nurkadest. Pirital asuva maja värvikast ajaloost kirjutab Tallinna Linnaarhiivi juhataja, ajaloolane Küllo Arjakas.

Pirital Purje tänav 4 asub Eesti ühe vanima IT-ettevõtte Spin TEK AS büroohoone. Spin TEK sai 1. oktoobril 30. aastaseks ja samaks ajaks lõpetati ka büroohoone renoveerimine. Majal on 110 aasta jooksul olnud erinevaid omanikke ja valdajaid, siin on töötanud rida asutusi ja elanud lausa uskumatult palju elanikke.