Kõik kütused on endasse salvestanud kõige rohelisema päikeseenergia – kas eelmisel suvel või kolmsada miljonit aastat tagasi –, mida me ahjus, diiselmootoris, turbogeneraatoris või milles iganes põletame, et muuta see liikumiseks, toasoojaks ja kasvõi naaberhõimu tapmiseks, nii kuidas parasjagu vajadust.