Enne kohalikke valimisi ilmus Postimehes artikkel «Tallinn ei suuda peatada rahvuslikku segregeerumist» , kus toodi välja, et Tallinn sai paar aastat tagasi üleeuroopalises uuringus kõige kiiremalt segregeeruva linna tiitli. Selles uudises ei ole iseenesest midagi üllatavat. Meie okupatsiooni taaga ja suhteliselt hiljuti taasiseseisvunud riigi pealinna puhul on see täiesti normaalne. Üllatavad on hoopis osa poliitikute pime usk olukorra kiire muutmise võimalikkusesse ning selleks kavandatavad meetmed.

Kas keegi on üldse eesti lapsevanematelt küsinud, kas nad tahavad oma laste keele- ja kultuuriruumi aina rohkem vene keelt ja kultuuri? Kes ja millal otsustas, et see peaks olema riiklik prioriteet? Kas eesti koolilastele ei võiks jääda oma ainsal väikesel kodumaal õigus olla jätkuvalt oma keele ja kultuuri keskel? Miks peavad eesti lapsed olema ilmtingimata teiskeelsete laste keele ja kultuuri õpetajaks? Need on küsimused, mis painavad mind lapsevanemana iga päevaga aina enam, kuid vastuseid pole.