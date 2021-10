Arvatakse, et elame vabas heaoluühiskonnas – miks me peaksime muretsema? Kuidas aga teha nii, et see ei kõlaks vanema inimese targutamisena, kui rääkida, et kõik meie tänased saavutused on pika ja vaevalise arengu tulemus, nende hüvede nimel on tehtud tohutult tööd. See on peaaegu ime, et on suudetud õigel ajal teha õigeid valikuid, sest demokraatias on hääl küll vaba, kuid igal hääletajal lasub ka suur vastutus.