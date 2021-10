Üks olulisemaid tegureid ühiskonna ja majanduse arengutaseme ning jätksuutlikkuse tagamisel on inimkapitali kvaliteet, mida aitab kasvatada haridus. Mida kõrgem on riigi elanike haridustase, seda paremad on väljavaated olla edukas rahvusvahelises konkurentsis. Samuti on hästi teada, et kõrgharidusega inimestel on reeglina parem vaimne ja füüsiline tervis, pikem eluiga ja nende seas on vähem kurjategijaid.