Venemaal superkuulsa DDT lauljal Juri Ševtšukil on komme lugeda ka suurkontsertidel mõni päris nõudlik luuletus. Muide, teda tahtis ka rahvas 2012 esitada täitsa tõemeeli Putini asemikuks. Üks selline Ševtšuki esitatud luuletus rääkis Piiterist, kanalitest ja muust tõelisest ja ajatust nagu laulja laulud ning outfit tavaliselt. Ševtšuk on selline musta T-särgiga mužik, mitte mingi Kirkorov, tal on lihtsad riided, teinekord valge särk, tume jope, suits hambus, kuidagi vanamoodne. Ma ei oska välja tuua ta poliitilisi vaateid, aga laulu sõnum oli ühene: kallis rahvas, hoidke oma lähedasi ja ärge istuge FBs.