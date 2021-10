Kummalisel kombel ei muutunud see päeva suuruudiseks mitte üheski riigis. Oletaks ju, et see on kindel materjal õhtustesse pea­uudistesaadetesse. Aga ei. Kui sellest üldse kirjutati, siis peamiselt erialastes väljaannetes. Ilmselt oli põhjuseks see, et elektritööstuse spetsiifilised küsimused tundusid niivõrd kauged ja olukorda, kus peaaegu terve kontinent on ilma elektrita, ei suudetud endale ette kujutada.