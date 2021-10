Kerime edasi kuni 2021. aasta oktoobrini, kui Taiwani kaitseminister Chiu Kuo-cheng kinnitas, et Hiinal on juba praegu võimekus de facto iseseisvasse saareriiki sisse tungida – kuigi alles aastal 2025 oleks Hiina Rahvavabastusarmee suuteline Taiwani annekteerima minimaalse kulu ja vaevaga. Võttes arvesse, et Hiina on juba rohkem kui kolm aastakümmet aeg-ajalt Taiwani õhuruumi rikkunud, jätkavad Euroopa poliitikakujundajad Hiina sõjalise agressiooni üha ilmsemate märkide ignoreerimist – kuigi Taiwanile lendavate Hiina sõjalennukite arv on kasvanud eelmise aasta 380-lt tänavu 672ni, mis on viimase 40 aasta rekord.