Vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute vastasseis ei ole raugenud, vaid pigem kogub hoogu. Loomulikult on paljude veendunud süstipõlgajate argumendid fantastilised, agressiivsed ja üliemotsionaalsed. Võttes eelduseks, et just vaktsineerimine on teiste suhtes vastutustundlik ja salliv tegu, on siiski raske mõista, miks paljud nendest, kes süsti kasuks otsustasid, ei tule oma ülevoolavas teaduspõhisuses, tarkuses ja sallivuses siiski millegi parema peale kui vastaspoolt kas lamemaalasteks või millekski märksa madalamaks sõimata.