Kuid on veel üks põhimõte, mida selles kultuuris hoolega jälgitakse – tugevad ei palu teiselt midag,i vaid võtavad. Koostöö pakkumine tähendab nõrkuse ilmutamist ning seda me juba teame, mida nõrkadega tehakse!

Tallinna hiilgavast valimistulemusest hoolimata, ei saanud Keskerakond linna volikogus absoluutset enamust. See, et meie pealinna on ligi 20 aastat valitsetud ainult üks erakond, jääb loodetavasti meie poliitilises kultuuris erandlikuks, koalitsiooni loomine on seega naasmine normaalsusse.