Tallinna Ülikooli rahvastikuteadlastel on kavas kahe uuringu peale vastused saada enam kui 14 000-lt Eesti inimeselt ehk umbes igalt sajandalt meie hulgast. Kui just sina, hea lugeja, satud olema üks neist juhuslikult valitud eestimaalasest, kelle poole pöördutakse, siis mõtle sellest kui lotovõidust ja leia kindlasti aega vastamiseks. Igaühe panus on oluline! Igaühest sõltub, kui täielik saab olema Eesti demograafiline koondportree, mis on kui teejuhis meile endale, aga samas ka võrdluspilt teiste uuringus osalevate riikide jaoks.