Igaühel on mingeid ideoloogilisi eelistusi. Katoliku preestrile näiteks ei sobi Apple’i logo, teatud kontseptuaalsetel põhjustel – teate küll, keelatud puuvili ja pattulangemine. Sügavas kurbuses kasutab Samsungit. Moslemitel seda ideoloogilist tõrget pole, ronivad Leedu piiril läbi okastraadi, igaühel korralik iPhone taskus. Tegelikult vahet pole, kes millega helistab, tähtis on sõnum. Ja sedagi vaid juhul, kui avalikult kuulutatakse.

Kuni moslem lennukis mu kõrval «Allahu akbar» ei karju, on ta minu jaoks täiesti okei. Niisamuti vegan, gei ja isegi, vabandust, EKRE toetaja. Kõik oleme inimesed, patuta pole keegi. Kuni patustad mõtetes, on see sinu ja su jumala vaheline asi. Kui tuled oma ideoloogiaga reaalselt mind ahistama, siis Kristus või Allah andestab, mina paraku mitte.