Seepärast on ilus ja õige, et Blue Origini kosmoseraketi New Shepard pardal lendas kolmapäeval 11 minutiks orbiidile Kanada näitleja William Shatner, kes kehastas sarjas tähelaeva Enterprise kaptenit James T. Kirki. Shatner pole mingi suvaline 90-aastane pensionär, vaid ikoon ning «Star Treki» filosoofiast rahuliku kooseksisteerimise teemal oleks tänapäeva maailmal palju õppida. Kirk süütas südamed, et võiksime «vapralt minna sinna, kus ükski inimene pole veel käinud».