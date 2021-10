Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Koroonaviirus on röövinud mitmelt inimeselt võimaluse oma tööd jätkata ning seetõttu jäänud ka töötuks. Spordielu on saanud kõigele vaatamata jätkuda, ent ka seal tuli kohaneda maailmas valitsevaga. Korvpalliliigas NBA tuleb mitmes USA osariigis mängimiseks end vaktsineerida, aga sellest on loobunud Brooklyn Netsi tähtmängija, vandenõuteoreetik Kyrie Irving.