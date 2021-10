Susan Luitsalu FOTO: KRÕÕT TARKMEEL

Saingi oma valiku lõpuks tehtud ja poleks seda elus arvanud, aga... tänu Facebookile! Valisin inimese erakonnast, mida olin juba peaaegu kõrvale jätmas, kirjutab kolumnist Susan Luitsalu.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Täna on viimane võimalus hääletada kõigil, kes seda seni veel teinud pole. Mingit hurjutamist, et miks veel valinud pole, vutt-vutt hääletama, siit ei tule. Ausalt öeldes oli ka mul endal üsna raske otsust teha, sest ükski erakond kogumina ei inspireeri mind enam ning kandidaatide tasandil on (vähemalt esmapilgul) valikus ainult vigased pruudid ja peigmehed, võta üks ja viska teist. Lõpuks muidugi tuli see asi siiski ära teha ja nii ma siis istusin maha ja asusin mõttelise punase pastakaga nimesid maha kriipsutama.

Kõigepealt kriipsutasin maha kõik erakonnad, mis mulle ei sobi. Mahakriipsutamise aluseks võtsin oma tõekspidamised selles osas, et mulle ei meeldi ebaviisakad poliitikud, ebalevad ministrid ning ei meeldi kümne küünega võimust kinni hoidmine (eriti olukorras, kus on selge, et oled oma positsioonil totaalselt ebapädev). Potjomkini tegemine ei meeldi, mida nahaalsem, seda hullem. Näiteks eeldust, et inimesed on nii lollid, et peaksid «rattateede» õnge minema, võtan lausa isikliku solvanguna.