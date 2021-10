Aavo Kärmas teeb Enefit Greenist rahvaaktsiat. Aastaid pidi ta igal Enefit Greeni või Eesti Energia pressikonverentsil vastama börsile viimise küsimustele, et midagi pole veel rääkida. Samas soovitas ta hoida raha.

Nüüd on sajaliste tuulutamise aeg käes. Päikesepaneelide katusele panemise asemel saab päikese- ja tuuleenergialt ka lihtsamalt teenida, olles Enefit Greeni omanik.

Kärmas pole allaandja tüüp. Risti tuulepargi saagas, millele kohalikud elanikud on vastu, ei pidanud ta paljuks helistada läbi Lääne-Nigula vallavolikogu liikmeid, et need ei tõmbaks projektile pidurit.