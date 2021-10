Facebooki ekstöötaja Frances Haugen andis tehnoloogiafirmasse skeptiliselt suhtunutele kindlust juurde, et neil on õigus.

Need kiidusõnad polnud mõeldud mõnele kindralile või maadeavastajale, vaid 37-aastasele Iowa osariigist pärit naisele, kes veel mais töötas Facebookis algoritmide tootejuhina ühiskondliku terviklikkuse alal, sealhulgas demokraatia ja valeteabega seotud teemade vallas. Just selle ühiskondliku terviklikkuse ja ühiskonna liikmete vaimse tervise õõnestamist on Mark Zuckerbergi asutatud ettevõttele eri jõud juba ammuilma süüks pannud küll paremini, küll halvemini põhjendatult.

Nüüd tuli Frances Haugen, kes lekitas hulga sotsiaalmeediahiiglase dokumente ajalehele Wall Street Journal. Tema sõnad nii intervjuudes kui ka sel nädalal USA senati tarbijakaitse, tooteohutuse ja andmeturbe alamkomisjonis esinedes andsid Facebooki surmapattudes kahtlustanutele kindlust, et neil on kogu aeg õigus olnud.

Arvutiteadust ja ärijuhtimist õppinud Haugen ütles, et olukord Facebookis on märksa hullem kui teistes suurtes tehnoloogiafirmades, kus ta on varem töötanud, ning ettevõte on jõudnud moraalsesse pankrotti. Firmas ligi kaks aastat töötades nägi ta mitu korda, kuidas see, mis olnuks üldises hüvangus, polnud kasulik Facebookile, ja nende vahel valides kippus kaalukauss ikka viimasele poole kalduma.