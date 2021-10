Õigusriiki teistes Euroopa Liidu riikides on Eesti inimestele vaja väga praktilistel põhjustel. Selleks, et meie inimesed ja ettevõtted oleksid kaitstud.

Mõne aja pärast on Eesti ELis ­netomaksja ja siis tahame väga sarnaselt soomlastega, et meie vaevaga teenitud eurosid ei raiskaks ära teiste riikide korruptandid. Õigusriik on tähtis kaitsekiht igasugu õnnetuste eest ja tagakiusamise vastu.