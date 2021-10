Andrus Karnau. FOTO: Sander Ilvest

Neljapäeva päeval langes elektri hind börsil üheks tunniks alla 200 euro megavatt-tunni eest. Telefon ja arvuti läksid laadimisse, nõudepesumasin tööle ja supp tulele. Sõber arvutas välja, et hoidsin sellise ponnistusega kokku heal juhul mõnikümmend senti. Ühes kuus teeb see mõne euro. Ma ei ole suur elektri tarbija, nii et märkimisväärset säästu see ei anna.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Igaühe energiasääst on nagu igaühe looduskaitse. Kindlasti annab see keskkonnale midagi, kui ühekordne kohvitops asendada korduskasutatavaga või kilekott riidest sekiga, aga suurt pilti see ei muuda. Annab hea enesetunde. See viimane pole ka tähtsusetu.