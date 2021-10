Nüüd kui nädal on ­möödas uue «Bondi» esilinastusest ja kõik tähtsad kriitikud on oma arvamuse öelnud, saavad ka lihtsamad tšehhovlikud tegelased oma arvamuse filmikunstist ­laiemaltki välja öelda. See, mis kellelegi meeldib või mitte, on üldiselt ikka väga arusaamatu maailm.

Igal ­inimesel on kino puhul omad eelistused ning pigem kuulatakse ­niisuguses küsimuses vist rohkem naabrinaist kui Rooma paavsti. Ma isiklikult ­paneks filmimaailma taevasse kõige kõrge­male kohale Visconti ja Coppola, sel lihtsal põhjusel, et möödas on ajad, kus sai taastada ekraanile mõnda kuningakoda kogu tema detailsuses, nagu tegi vanast Rooma aadlisoost pärinev ­Visconti. Coppola aga filmis otse sõja­soojade relvadega ja rindelt tulevate kopteritega oma lahingu­stseene. On selge, et selliste maestrotega ei jookse tänapäeval enam ükski arvutionu võidu. Küsimus on eheduses.