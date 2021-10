Postimehe tänastel majanduskülge­del on rahvusvahelise ­maksureformi aluste ja Eesti seisukohtade ­ülevaade. Algatusel on kaks poolt. Esimene neist on tehnoloogiahiidude nn digimaks, millega jagataks osa tulust riikidele, kus kasum teeniti. See võimaldaks Eestil saada maksuraha Amazoni jt tehnoloogiahiidude meil teenitud kasumilt.