Enne kohalikke valimisi näib Tallinnas olevat põhiküsimus, kuidas murda linna valitseva Keskerakonna ainuvõim ja kas moodustub opositsiooniparteide ühisrinne Keskerakonna vastu. See aga on varjutanud tegelikud ideed Tallinna linna arenguks.

See, mismoodi juhitakse Tallinna linna, on tähtis kogu Eesti jaoks õige mitmes mõttes. Sugugi vähetähtis pole see, millist poliitilist kultuuri me oleme valmis taluma, kuidas suhtume korruptsiooni, keeleküsimustesse jpm.