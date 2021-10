Uurivate ajakirjanike hangitud dokumentide järgi on poliitikud ja riigijuhid liigutanud offshore-firmade kaudu kümneid miljoneid eurosid. Süüdistused tabasid Tšehhi peaministrit, Aserbaidžaani presidenti ja endist Briti peaministrit. Postimees küsis poliitikutelt, millise hinnangu te sellisele tegevusele annate ja kas selline maksude optimeerimine on eetiline?

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Aleksander Laane, Erakonna Eestimaa Rohelised volikogu esimees

Tipp-poliitikute rahapesu offshore-firmades on täiesti selgelt ebaeetiline, nagu seda on ka autorollotamine ja r-hooldamine ning paljud muud «poliiteliidi projektid». Miks peaksid kodanikud seaduskuulekalt käituma, kui need, kes peaksid eeskuju näitama, seda ei tee?