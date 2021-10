Loen viimast Vaba Sõna, EKRE häälekandjat nr 4. Parteijuht Martin Helme ei väsi kordamast, et eestilikkus on nende parteilise tegevuse nurgakivi. Martin kandideerib Tallinna linnapeaks. Tubli. Kandideeri. Aga räägi siis ka, kuidas selle nurgakiviga Tallinnas tõeliselt on, kirjutab lugeja Ülo Kalm.