Paljudele võimekatele inimestele on tänane õpetajaameti palk lihtsalt ebaatraktiivne. Ja erinevalt riigikogust pole sinna massilist tunglemist. Õpetajatel pole ka abilisi-ametnikke, kelle kaela oma vastutus jätta. Ja veel tuletaks lahkelt meelde, et valikumehhanism, mis määrab selle, kes saab riigikogusse ja kes ei saa, on kohe väga teist laadi kui see, mis õnnetul koolijuhil käes on.