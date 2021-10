15 aastat ja viis filmi pole just vähe, võib küll pensionile minna, nagu tema tegelane viimases filmis ongi teinud. Craig (1968) on esimene kuulsat superagenti kehastanud näitleja, kes on sündinud pärast seda, kui frantsiis 1962. aastal alguse sai («Dr No» ja Sean Connery). Ega ta alguses eriti õhinal rolli hüpanud, aga sõbrad veensid, et on ka elu pärast Bondi.