Ain Anger (paremal) esimese eestlasena New Yorgi Metropolitan Opera laval. Ta laulab septembris ja oktoobris kokku kuuel etendusel kroonik Pimeni osa Modest Mussorgski ooperis «Boriss Godunov». FOTO: Marty Sohl/the Metropolitan Opera

Ühe legendi järgi on igas maailma sadamas eestlane – ilus väide, mille võlu tuleneb paljuski asjaolust, et seda on päris keeruline kontrollida.