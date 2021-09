September pole veel läbigi, kuid koolides on koroonaga juba paras segadus. Nakatunute arv kasvab kiiresti, asendusõpetajaid napib, isolatsiooninõuded on arusaamatud, suhtlus riigi ja haridusasutuste vahel logiseb. Seetõttu on mitu kooli läinud täielikult üle distantsõppele. Postimees küsis poliitikutelt, kuidas peaksid ministeerium ja haridusasutused olukorrale reageerima?