Ungarit ootab järgmisel kevadel ees kõigi aegade kõige vihasem valimiskampaania. Opositsioon koosneb vasakpoolsete erakondade valimisliidust – mille domineeriv jõud on Demokraatlik Koalitsioon – ja antisemiitlikust, rassistlikust Jobbikist. Ühinenud opositsioon on selgelt välja öelnud, et kui nad peaksid võitma ja valitsuse moodustama, siis vahistavad nad esimese asjana kõrged riigiametnikud, sundvõõrandavad valitsusele lähedal seisvate ärimeeste vara ja tühistavad põhiseaduse – isegi kui neil on parlamendis ainult lihthäälteenamus. Demokraatliku Koalitsiooni peaministrikandidaat Klára Dobrev ütles, et kui vasakpoolsed peaksid võitma, muudetakse põhiseadust lihthäälteenamusega ja «kui vaja, saab seda saavutada massidele toetudes». Selles on raske mitte näha värvilise revolutsiooni piirjooni.

Ungari poliitmaastik on Fideszi ja opositsiooni vahel äärmiselt polariseerunud ja liialdustesse kalduv keelekasutus peegeldab seda. Seega on võimalik, et osa inimesi jätab opositsiooni ähvardused tähelepanuta ja võtab seda kui tavapärast kärkimist. See oleks viga. Ungari vasakpoolsed ja Jobbik on teinud emotsioonidest pulbitsevat kampaaniat, mille vihkamisobjekt on peaminister Viktor Orbán. Neid on toetanud ja tagant ässitanud lääne meedia, mis on täielikult vältinud igasugust tasakaalustatud hinnangut Orbáni Ungarile ja on tõepoolest vaikinud opositsiooni ähvardusest tühistada põhiseadus.