Autoriõiguse seadus kehtib Eestis alates 1992. aastast ning järgmise aasta sügisel saame tähistada juba seaduse 30. sünnipäeva. Autoriõiguste austamise küsimus ning autoriõiguste rikkumisel põhinevad nõuded tekitavad seni aga paksu pahandust. Nõuete esitamine ise on keeruline, eelkõige tulenevalt: a) sellega seonduva (kohtu)praktika vähesusest; ning b) tõenduslikest raskustest – kuidas ikkagi ära tõendada, et sa oled autor, et see on sinu teos, millist konkreetset litsentsitasu autor oleks saanud, mis nüüd tuleks rikkujalt kahjuhüvitisena välja mõista jne? Sageli ei olegi rikkumisega tekitatud otsest varalist kahju võimalik välja arvutada või see summa lihtsalt ei õigusta kohtumenetluse ettevõtmist. Seadus küll võimaldab pahauskselt rikkujalt ka rikkumisega teenitud tulu välja nõuda (kui rikkumisega on tulu loomulikult teenitud), kuid ka selliseid vaidlusi Eesti kohtupraktikas peaaegu ei leia.