Seega saame teada, kus pilt on tehtud. See aga pakub võimaluse analüüsida, kus tehakse pilte sagedamini. Siiski ei paku kõik sotsiaalmeediaplatvormid avatud juurdepääsu asukohaandmetele. Siinkasutatud andmestik pärineb platvormilt Flickr, mis pole Eestis küll enim levinud, kuid mille asukohaandmed on vabalt kättesaadavad. Kaardile on koondatud Flickrist pärit fotod Eestist aastatel 2011–2020. Kokku on selle aja peale üles laaditud ligi 75 000 fotot ja nende jaotumine on üsna heas vastavuses Eesti tähtsamate turismisihtkohtadega. Loomulikult on enim pildistatud koht Eestis Tallinna vanalinn. Kaardil on näha ka enamik teisi Eesti peamisi turismisihtkohti. Samas leiab lihtsasti mõne, mille puhul seesugune andmestik ei näita suurt külastatavust (nt Kuremäe klooster). Mõne koha juures on aga raske aimata, miks just see koht on olnud populaarne. Seesuguse analüüsi juures peab alati arvestama asjaoluga, et eri rahvad ja sotsiaalmajanduslikud rühmad ei kasuta samu sotsiaalmeedia platvorme. Siiski on sotsialameedia analüüsimine järjest enam ja enam uurijate vaateväljas, pakkudes lisavõimalust mõista inimühiskonna toimimist.