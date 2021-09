Leedu on demokraatliku lääneriigina seisnud jõuliselt vastu Valgevene ja Hiina inimõigusi ohustavale tegevusele ning maksnud selle eest kõrget hinda sanktsioonide näol. Selle nädala Mõttekojas küsisime poliitikutelt, kas Eesti tagasihoidlik diplomaatia on olnud põhjendatud ning mida saaksime teha teisiti, et me ei kaugeneks väärtuspõhisest poliitikast ning Balti ühtsusest?