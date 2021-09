No kuulge, austatud ametnikud, pole ilus pugeda Brüsseli selja taha ja öelda, et Euroopa pani meile vaikimisvande peale. Avalikkusel on õigus teada, kas Eesti kavatseb Brüsseliga kohut käia või astutakse konkreetsed sammud, et seda mitte teha. Praegu paistab, et salapärane konspiraator nimega ametnikeriik läheb mõlemas suunas korraga, aga niimoodi, et see on vaid illusioon ja tegelikult seisab kõik paigal.