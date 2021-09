Istun kohvikus ja teen läpakaga tööd, kui minu kõrvale maanduvad kaks silma järgi hinnates 30. eluaastates naist. Kui nad on end sisse seadnud, võtavad mõlemad oma telefonid välja ning saabuvad traditsioonilised vaiksed nutiminutid – need hetked peale seda, kui oled kuskile jalutanud või roolis olnud ning pead nüüd end kurssi viima, mis viimase 28 minuti jooksul maailmas toimunud on.

«Issand, see Indreku uus naine on ikka nii kole,» ahhetab üks daamidest ootamatult ja lisab: «Kahju temast kohe. Ma panen «like» talle.»

Pole aru saada, kas on kahju Indrekust, kellel on kole naine, või kahju hoopis naisest, kes on kole, aga oma laigi see postitus igatahes ära teenis.